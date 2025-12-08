यूके की जगह लड़की को तुर्की भेज दिया, जेल जाते-जाते बची; 18 लाख भी ठगे

संक्षेप: यूके भेजने के नाम पर उत्तराखंड की लड़की को तुर्की भेज दिया। उसे पांच दिल्ली में भी रखा। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि वह जेल जाते-जाते बची। उसे अपने पैसों से वापस आना पड़ा।

विदेश भेजने के नाम पर उत्तराखंड की एक युवती से 17.50 लाख रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि खटीमा रोड स्थित केडी इमिग्रेशन नाम की फर्म ने उसे यूके भेजने का वादा किया, लेकिन धोखे से तुर्की भेज दिया। इतना ही नहीं युवती को पांच दिन दिल्ली में भी रखा। तुर्की में लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि जेल जाने तक की नौबत आ गई। लड़की को अपने पैसे से वापस आना पड़ा। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता अमनजहां ने पुलिस को बताया कि करनदीप सिंह नाम का युवक ‘केडी इमीग्रेशन’ चलाता है और विदेश भेजने का दावा करता है। उसने यूके भेजने के लिए 17.50 लाख रुपये लिए, लेकिन तुर्की का वीज़ा पकड़ा दिया। तुर्की भेजने से पहले उसे 11 दिन तक दिल्ली में एक जगह रोककर रखा गया। तुर्की पहुंचते ही उसकी हालत खराब हो गई और जेल जाने तक की नौबत आ गई। किसी तरह अपने खर्च पर वह भारत वापस लौटी।

पीड़िता ने खोली एजेंटों की पोल भारत लौटने के बाद जब अमनजहां ने करनदीप सिंह से पैसे वापस मांगे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा धमकाने लगा। युवती का आरोप है कि करनदीप की पत्नी इकनीत कौर, पार्टनर अभय सिंह और इंदरजीत कौर भी इस ठगी गैंग में शामिल हैं। इंदरजीत कौर पर यह आरोप भी है कि पैसे मांगने पर उसने युवती को झूठे छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी दी।