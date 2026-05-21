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सरकारी स्कूल में छात्राओं से गंदी हरकत कर रहे प्रिंसिपल पर ऐक्शन, पॉक्सो में मुकदमा

Gaurav Kala ऋषिकेश
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ऋषिकेश में दो छात्राओं से गंदी हरकत में प्रिसिंपल धरा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा किया है। मामला सरकारी स्कूल का है।

सरकारी स्कूल में छात्राओं से गंदी हरकत कर रहे प्रिंसिपल पर ऐक्शन, पॉक्सो में मुकदमा

तीर्थनगर ऋषिकेश के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक पर दो नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले में एक छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

पुलिस के मुताबिक घटना बीते मंगलवार की बताई जा रही है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाली 14 और 13 वर्षीय दो छात्राओं को प्रधानाध्यापक ने अपने कार्यालय में बुलाया और उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की।

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पीड़ित पक्ष के क्या आरोप

पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी जब स्कूल से घर लौटी तो वह काफी डरी और सहमी हुई थी। उसकी मानसिक स्थिति देखकर परिवार को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। काफी पूछने पर छात्रा ने रोते हुए बताया कि प्रधानाध्यापक ने उसे और उसकी सहेली को कार्यालय में बुलाया था, जहां उनके साथ गलत हरकत की गई।

घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे, लेकिन उस समय प्रधानाध्यापक वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

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पुलिस का ऐक्शन

कोतवाल कैलास चंद्र भट्ट ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और छात्राओं के बयान सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय स्कूल में कौन-कौन मौजूद था और क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई शिकायत सामने आई थी। वहीं शिक्षा विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

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घटना को लेकर आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन यदि वहीं इस तरह के आरोप सामने आने लगें तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। अभिभावकों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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