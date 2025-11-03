Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़President Murmu Advises Leaders in Uttarakhand Assembly Rise Above Politics
राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रपति मुर्मू की नेताओं को सलाह

संक्षेप: उत्तराखंड रजत जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे जनसमस्याओं के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें।

Mon, 3 Nov 2025 12:27 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में रजत जयंती मना रहा है। सोमवार को दो दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रप्रति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता समस्याओं के समाधान और विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। राष्ट्रपति ने 25 मिनट तक अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी।

उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर सोमवार को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करना बडे सौभाग्य की बात है। यदि विधायक जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास का अटूट बंधन बनता है।

राज्य गठन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को याद करते हुए राष्ट्रपति न कहा कि उत्तराखंड अब 25 वर्ष का युवा राज्य हो चुका है। उसका जज्बा और जोश उत्साह भरने वाला है। राज्य की महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने इन क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। खासकर महिला सशक्तिकरण में राज्य ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं।

सीएम धामी के फैसलों को भी सराहा

अपने पंद्रह मिनट के संबोधन में राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक फैसलों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इस सदन ने लोकायुक्त, नकल विरेाधी कानून, समान नागरिक संहिता, जमींदारी विनाश अधिनियम जैसे विधकयक पारित किए है। इसके सभी सदस्य बधाई के पात्र है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
