पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 1424 छात्रों को बांटी डिग्री

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार पहुंचीं। पतंजलि विवि में उनका स्वागत हुआ। विवि के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्री बांटी।

पतंजलि विवि में आयोजित होने वाले दूसरे दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को हरिद्वार पतंजलि पहुंची। राष्ट्रपति ने दीक्षांत में 54 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इसके साथ ही 62 शोधार्थियों को पीएचडी, तीन विद्वानों को डी.लिट. की उपाधि के अलावा 744 स्नातक एवं 615 परास्नातक विद्यार्थियों समेत 1424 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह, योगगुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत अन्य लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया।

सख्त यातायात व्यवस्था राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने पूरे शहर में यातायात व्यवस्था सख्त कर दी है। वीवीआईपी दाैरे के दौरान अव्यवस्था न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात योजना जारी की है। इस दौरान सुबह छह बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।