हैवानियत! किराया मांगने पर 6 माह की गर्भवती को बाइक से उड़ाया, पेट में पल रहे बच्चे की मौत
संक्षेप: हरिद्वार में सनसनीखेज वारदात हो गई। किराया मांगने पर किराएदार ने गर्भवती महिला के ऊपर बाइक चढ़ा दी। इससे पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है।
हरिद्वार के सिडकुल में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक गर्भवती महिला ने किरायेदारों से बकाया किराया मांगने पर बाइक से टक्कर मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इससे असमय प्रसव होने पर नवजात की मौत हो गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर किरायेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
रावली महदूद के कृपाल नगर निवासी पिंकी पत्नी राजेंद्र कुमार ने कोर्ट में शिकायत कर बताया कि उसके मकान में बिजनौर के मंडावर के तिमरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र त्यागी उर्फ देव पुत्र प्रवीण और बिजनौर के भागूवाला गांव निवासी अनुज पुत्र देवेंद्र किरायेदार थे। आरोप है कि धर्मेंद्र पर तीन माह का किराया 15 हजार रुपये बकाया चल रहा था। उसने दस हजार रुपये उधार भी लिए थे। महिला ने बताया कि वह शादी में परिवार सहित मुजफ्फरनगर गई थी, उसी दौरान दोनों किरायेदारों ने बिना बकाया राशि चुकाए मकान खाली कर दिया।
शादी से लौटने पर जब उसने दोनों से अपने पैसों की मांग की तो उन्होंने कुछ दिन में रकम लौटाने की बात कही। आरोप है कि 8 जुलाई 2025 की रात करीब साढ़े सात बजे पिंकी भूमानंद अस्पताल में अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी, तभी रानीपुर झाल के पास धर्मेंद्र और अनुज बाइक से आए और जानबूझकर उसे टक्कर मार दी।
छह माह की गर्भवती
आरोप है कि उस समय वह छह माह की गर्भवती थी। टक्कर लगने के बाद उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। आसपास मौजूद लोगों की मदद से आरोपी धर्मेंद्र और एक अन्य व्यक्ति दिनेश ने उसे उठाया और एक टेंपो से घर भेज दिया लेकिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में असमय प्रसव हुआ। उसमें नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
