उत्तराखंड में गर्भवती और पेट में पल रहे बच्चे की मौत, 4 घंटे दर्द से तड़पी महिला; नहीं मिला इलाज
चमोली में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने दो जिंदगियां लील ली। गर्भवती ने समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ दिया। पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। महिला चार घंटे दर्द से तड़पती रही।
उत्तराखंड के चमोली में खराब स्वास्थ्य सेवाओं ने दो जिंदगियां छीन लीं। एक गर्भवती ने समय पर इलाज न मिल पाने से दम तोड़ दिया। पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने आक्रोश जताया। घरवालों का आरोप था कि अव्यवस्थाओं का आलम यह रहा कि महिला दर्द से 4 घंटे तड़पती रही। बताया जा रहा है कि गर्भवती के पहले से दो बच्चे थे। महिला को प्रसव पीड़ा के 4 घंटे बाद थराली से कर्णप्रयाग हायर सेंटर रेफर किया गया था।
घटना सोमवार शाम की है। यहां थराली ब्लॉक के कुराड़ गांव की एक गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो महिला की जान बच सकती थी। महिला का कर्णप्रयाग अस्पताल में पोस्ट मार्टम किया जा रहा है।
चार घंटे दर्द से तड़पी महिला, रास्ते में मौत
जानकारी के अनुसार, कुराड़ गांव की 35 वर्षीय सरिता देवी को सोमवार रात को प्रसव दर्द हुआ। महिला के दो बच्चे हैं और यह उसका तीसरा प्रसव था। ग्रामीण रात में ही महिला को थराली अस्पताल लाए, वहां चिकित्सकों की ओर से महिला का इलाज किया गया। काफी समय तक जब महिला की प्रसव पीड़ा ठीक नहीं हुई और उसका प्रसव नहीं हुआ तो वहां के चिकित्सकों द्वारा सरिता देवी को करीब चार घंटे बाद थराली से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन एंबुलेंस में थराली से कर्णप्रयाग लाते समय महिला की मौत हो गई।
परिजनों का आरोप- मोर्चरी में कीड़े पड़े थे
उधर, परिजनों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोर्चरी में कीड़े पड़े हुए थे। हालांकि मामले में चमोली उपजिला अस्पताल स्वास्थ्य सीएमएस केंद्र डॉ. बीपी पुरोहित ने बताया कि थराली से रेफर होकर कर्णप्रयाग अस्पताल लाई गई महिला एवं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। कर्णप्रयाग में मोर्चरी में कीड़े वाली बात गलत है। हां कुछ दिनों से फ्रिज खराब है, मैकेनिक को बुलाया गया है। मोर्चरी में सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं।
परिजनों के आरोप
महिला के परिजनों का कहना है कि यदि उसे समय पर इलाज मिल जाता अथवा वहां से जल्दी रेफर किया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिमली में महिला बेस अस्पताल का निर्माण किया गया है, लेकिन वहां पर चिकित्सकों व कर्मचारियों की कमी है। लिहाजा मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से उनकी असामयिक मौज हो जाती है। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि कर्णप्रयाग में मोर्चरी की व्यवस्थाएं खराब हैं।
रिपोर्ट- सतीश गैरोला
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