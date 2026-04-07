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अच्छी खबरः पीआरडी जवानों को अब सालभर रोजगार, खेल विवि के लिए मंजूर होंगे नए पद

Apr 07, 2026 08:22 am ISTGaurav Kala देहरादून
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उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के लिए अच्छी खबर है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक के बाद फैसला लिया कि जवानों को सालभर रोजगार मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय के लिए नए पद मंजूर होंगे।

अच्छी खबरः पीआरडी जवानों को अब सालभर रोजगार, खेल विवि के लिए मंजूर होंगे नए पद

उत्तराखंड के पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें पूरे साल यानी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड की तर्ज पर उन्हें मानदेय और डीए (महंगाई भत्ता) देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

सोमवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान लंबे समय से चल रहे धरने को समाप्त करने पर सहमति बनी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पीआरडी जवानों की सभी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान और अपर निदेशक अजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। सरकार के इस आश्वासन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनकी सेवाओं को नियमित स्वरूप मिल सकता है।

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142 नए पदों की मंजूरी

वहीं, बैठक के दौरान प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी वर्ष से विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेज की जाएं। इसके लिए 142 पदों के सृजन को मंजूरी देने की बात कही गई है।

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उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाए। साथ ही खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकें।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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