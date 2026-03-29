देहरादून के थाने में बंद PRD जवान की मौत, कंबल से फंदा या कुछ और? SI सस्पेंड
देहरादून के रायपुर पुलिस थाने में हवालात में बंद प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीआरडी जवान की पहचान सुनील रतूड़ी (45) के रूप में हुई है।
देहरादून के रायपुर पुलिस थाने में हवालात में बंद प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीआरडी जवान की पहचान सुनील रतूड़ी (45) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया, इस मामले में पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, मृतक जवान को पेट्रोल पंप पर बदसलूकी करने के मामले में थाने लाया गया था।
थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
अधिकारियों के अनुसार, शनिवार शाम को हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जया बलूनी को प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं और रायपुर थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।
पेट्रोल पंप पर बदसलूकी मामले में लाया गया था थाने
घटना का विवरण देते हुए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बताया कि लाडपुर स्थित महादेव पेट्रोल पंप से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति वाहन में पेट्रोल भरवाने के बाद रुपये नहीं दे रहा है और नशे की हालत में कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर उसे वाहन समेत थाने ले जाया गया।
शोर-शराबा करने के कारण हवालात में किया था बंद
बलूनी ने बताया कि उसका नाम-पता दर्ज करने के बाद एल्कोमीटर से जांच की गई, जिसमें रतूड़ी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि थाने में भी लगातार शोर-शराबा करने और कार्य में बाधा डालने के कारण पुलिसकर्मियों ने उसे हवालात में बंद कर दिया।
थोड़ी देर बाद देखा तो बेसुध मिला जवान, मौत
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बताया कि कुछ देर बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जांच की तो वह बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डोबाल ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
कंबल का फंदा बनाकर आत्महत्या…
घटना के बाद मृतक के परिजनों के साथ पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में एसएसपी ने पुलिस उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जया बलूनी ने बताया कि प्रथमदृष्टया रतूड़ी द्वारा कंबल का फंदा बनाकर आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। हालांकि,उन्होंने कहा कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।
जांच, एक्शन और पोस्टमार्टम पर क्या बोले अफसर
अधिकारी ने बताया, पूरे घटनाक्रम की न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच सुनिश्चित की जाएगी। पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल से कराया जाएगा। जांच को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए रायपुर थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, रतूड़ी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसने पुलिस की मौजूदगी में आत्महत्या की और इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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