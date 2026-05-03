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पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया; हरिद्वार में 11 मकान मालिकों पर भारी जुर्माना

May 03, 2026 05:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत किरायेदारों और श्रमिकों का सघन सत्यापन अभियान चलाया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया गया और कुल 170 लोगों की जांच हुई।

पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया; हरिद्वार में 11 मकान मालिकों पर भारी जुर्माना

हरिद्वार पुलिस ने रविवार को सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाली नगर पुलिस की विभिन्न टीमों ने हरकी पौड़ी, खड़खड़ी और औद्योगिक क्षेत्रों में घर-घर जाकर किरायेदारों, नौकरों और श्रमिकों का सत्यापन किया। इस दौरान कुल 170 लोगों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने और बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया। इसके अलावा मर्यादा भंग करने वाले 16 लोगों के नकद चालान भी काटे गए।

किरायेदारों, नौकरों, श्रमिकों से पूछताछ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर ने किया। अभियान के दौरान किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फेरी-फड़ संचालकों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों से पूछताछ कर के व्यापक जानकारी ली गई और सत्यापन के काम को अंजाम दिया गया।

170 लोगों की जांच

पुलिस टीमों ने अपर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंद्राबस्ती, निर्मला छावनी, खड़खड़ी और हरकी पौड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर सत्यापन की कार्रवाई को किया। अभियान के दौरान कुल 170 लोगों की जांच की गई। इनमें 109 किरायेदार शामिल थे।

1,10,000 रुपये का चालान

जांच में पाया गया कि 11 मकान मालिकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया था। लापरवाही पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ 'धारा 83 पुलिस अधिनियम' के तहत कुल 1,10,000 रुपये के चालान किए।

4,000 रुपये के नकद चालान

इसके अतिरिक्त, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 16 व्यक्तियों पर 'धारा 81 पुलिस अधिनियम' के अंतर्गत 4,000 रुपये के नकद चालान भी किए गए।

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आगे भी जारी रहेंगे अभियान

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान निरंतर जारी रहेंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि सुरक्षा के दृष्टिगत वे अपने किरायेदारों और घरेलू कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं।

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ई-रिक्शा के खिलाफ चला था अभियान

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर ई-रिक्शा के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान बिना सत्यापन के 50 ई-रिक्शा को जब्त किया गया। इसमें जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से ई-रिक्शा स्वामियों और चालकों का अनिवार्य सत्यापन कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में स्वामी और चालक दोनों का पुलिस सत्यापन शामिल है। सत्यापन पूरा होने होने के बाद ई-रिक्शा पर रूट आधारित रंग-कोडित क्यूआर स्टिकर लगाए जाते हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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