उत्तराखंड में दरोगा पर शिक्षकों से जमकर मारपीट का आरोप, दावा- बेटे को नकल करते पकड़ने से था नाराज
इस मामले में आरोपी छात्र के दरोगा पिता के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होने पर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अपनी मांग को लेकर उन्होंने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया और एसएसपी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा
उत्तराखंड के देहरादून में स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पित्थूवाला से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां पर शिक्षकों ने जब एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा तो, उसने अपने दरोगा पिता को बुला लिया और उसके पिता ने अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर शिक्षकों के साथ जमकर मारपीट कर। इस दौरान स्टाफ के साथ काफी अभद्रता भी की गई। शुक्रवार को हुई यह पूरी घटना स्टाफ रूम में लगे कैमरे में कैद हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि घटना का वीडियो होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में दरोगा की तहरीर पर चार शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरोगा का कहना है कि जब उसके बेटे ने नकल का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे में आरोपी छात्र के पिता व दरोगा महेश कंडवाल की शिकायत पर संस्थान के एक लेक्चरर, दो HoD और परीक्षा कक्ष में तैनात महिला कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
उधर इस मारपीट के विरोध में शिक्षकों ने एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब सवा ग्यारह बजे संस्थान के एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद उसके पिता कुछ उपद्रवियों के साथ राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान देहरादून परिसर स्थित परीक्षा नियंत्रण कक्ष में पहुंचे और यहां शिक्षकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दरोगा ने जमकर अभद्रता भी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। जिसमें कुछ लोग स्टाफ कर्मचारियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
दरोगा की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा
कॉलेज में हुए इस विवाद को लेकर आरोपी छात्र के पिता दरोगा महेश कंडवाल ने संस्थान के एक लेक्चरर, दो HoD और परीक्षा कक्ष में तैनात महिला कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि नकल का विरोध करने पर उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। नेशविला रोड निवासी महेश कंडवाल ने तहरीर दी कि उनका पुत्र कबीर कंडवाल राजकीय पॉलीटेक्निक पित्थूवाला में सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र है। आरोप है कि चार जून को इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम की परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में कुछ छात्रों को नकल कराई जा रही थी। कबीर ने इसका विरोध किया तो उसे प्रधानाचार्य के कक्ष में बुलाने के बहाने बाहर ले जाया गया।
एक लेक्चरर, दो HoD और महिला कर्मी के खिलाफ दर्ज कराया मामला
आरोप है कि इस दौरान छात्र के साथ प्रभात खंडूरी, पवन कुमार, पीयूष काला और अन्य लोगों ने ना केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि साथ ही उससे रुपये मांगने के लिए गाली-गलौज भी की गई, उसे काफी देर तक बंधक बनाकर रखा गया। यही नहीं, मामले की जानकारी किसी को भी देने पर फेल करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर लेक्चरर प्रभात खंडूरी, बेसिक साइंस विभाग के एचओडी पवन कुमार, आईटी विभाग के एचओडी पीयूष काला और परीक्षा कक्ष में तैनात शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
काली पट्टी बांधकर किया विरोध
उत्तराखंड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पित्थूवाला के शिक्षकों ने इस घटना को लेकर शनिवार को एसएसपी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से शुक्रवार को संस्थान परिसर में स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। शिक्षक संघ ने काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट किया। संस्थान की ओर से आईएसबीटी पुलिस चौकी में शिकायत की गई है। शिक्षक संघ ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान उत्तराखंड पॉलीटेक्निक शिक्षक संघ के महासचिव आशीष गुसांई, कोषाध्यक्ष सौरव, हर्षवर्धन शर्मा, पीयूष काला, अनीमा पंवार, प्रभात खंडूरी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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