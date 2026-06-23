टिहरी सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत, ड्यूटी से लौट रहे थे
टिहरी जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी विनोद कुमार की जान चली गई। उनकी गाड़ी शिवपुरी और ब्रह्मपुरी के बीच खाई से बरामद हुई। हादसे की वजह नींद आना बताया गया है।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी विनोद कुमार की जान चली गई। विनोद कुमार मुनिकीरेती थाना की शिवपुरी चौकी में प्रभारी के रूप में तैनात थे। इस हादसे के बाद से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। परिजनों में भी कोहराम मच गया है।
टिहरी पुलिस के मुताबिक विनोद कुमार बीती रात मुनिकीरेती में नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने ड्यूटी समाप्त की और तपोवन से शिवपुरी चौकी की ओर निजी स्कॉर्पियो से निकल गए। 10 मिनट बाद ही पुलिस को सड़क हादसे की सूचना मिली कि स्कॉर्पियो शिवपुरी और ब्रह्मपुरी के बीच एक कार खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।
वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिला
खाई में उतरे एसडीआरएफ के जवानों ने देखा कि वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन चौकी प्रभारी अचेत अवस्था में झाड़ियां में फंसे हैं। किसी तरह जवानों ने चौकी प्रभारी को बाहर निकालकर एम्स पहुंचाया। जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह सूचना मिलते ही विनोद कुमार के भाई और कैलाश गेट चौकी प्रभारी आशीष शर्मा मौके पर फफक पड़े। कुछ देर बाद पुलिस कप्तान श्वेता चौबे और विभाग के अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आशीष शर्मा को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है।
पुलिस ने क्या बताई हादसे की वजह
पुलिस विभाग के मुताबिक प्रथम दृष्टया नींद की झपकी की वजह से हादसा होने की आशंका है। जांच के बाद ही घटना के स्पष्ट कारण पता चल पाएंगे। विनोद कुमार अपने पीछे बूढ़े माता-पिता, पत्नी और दो बेटियों को भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।
देहरादून में सिटी बस ने कइयों को रौंदा
आज ही देहरादून में भी बड़ा हादसा हो गया। यहां एक सिटी बस ने पटेनगर इलाके में कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोग बेहद गंभीर हालत में इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसा आज सुबह पटेलनगर इलाके के लाडपुर के पास हुआ। बताया जा रहा है सिटी बस चालक को अचानक दौरा पड़ा और उससे बस की स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया। बेकाबू बस फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां पर मौजूद कई मजदूरों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में कम से कम पांच मजदूर घायल बताए गए हैं।
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