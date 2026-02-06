पुलिस ने थाने बुलाकर भरोसा दिलाया कि...; उत्तराखंड में 'बाबा' विवाद में हमले के बाद 'मोहम्मद' दीपक
उत्तराखंड में दुकान के नाम पर हुए विवाद में मुस्लिम दुकानदार का साथ देने वाले 'मोहम्मद' दीपक ने कहा कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने दीपक को थाने में बुलाकर भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर इस मामले को सनसनीखेज न बनाने की अपील की
उत्तराखंड के कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद में दुकानदार वकील अहमद का साथ देने पर कथित तौर पर हमला झेलने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।
लोगों से संयम बरतने की अपील
कथित हमले के बाद बात करते हुए दीपक ने बुधवार को कहा कि कल कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। उसके बाद पुलिस ने मुझे थाने बुलाया। मुझसे बात की और मुझे भरोसा दिलाया कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। दीपक ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तो हम मिलेंगे। अभी सभी को वहीं रहना चाहिए, जहां वे हैं।
'हमारा शहर बहुत शांत है'
वकील अहमद की कपड़ों की दुकान 'बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' पर कोटद्वार में हमला हुआ था। उन्होंने भी शांति की अपील की और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि मैं अपने सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि हमारा शहर कोटद्वार बहुत शांतिपूर्ण है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह से झूठी है। हमारा शहर बहुत शांत है और हमारे पुलिस प्रशासन ने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला है। मैं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हूं। सभी दुकानें और बाजार खुले हैं।
गलत जानकारी पर कड़ी नजर
बता दें कि 26 जनवरी को विवाद तब शुरू हुआ जब कथित तौर पर एक ग्रुप ने अहमद से कोटद्वार में अपनी दुकान का नाम बदलने की मांग की। पुलिस ने बताया कि दीपक के ग्रुप का सामना करने के बाद तनाव बढ़ गया। 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन हुए। कोटद्वार के एएसपी चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च कर रही है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर इस मामले को सनसनीखेज न बनाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि गलत जानकारी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी
पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी सर्वेश पंवार ने कंफर्म किया कि दोनों पक्षों की शिकायतों और वीडियो सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब न करने की अपील की। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
