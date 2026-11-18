5वीं के छात्र पर पॉक्सो का केस, 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप
नैनीताल में 5वीं के छात्र पर पॉक्सो का केस दर्ज हुआ है। नाबालिग छात्र पर 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, दोनों बच्चे पड़ोसी बताए जा रहे हैं।
नैनीताल में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहं मुखानी कोतवाली क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसके आरोप में पांचवीं कक्षा के छात्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों बच्चे पड़ोसी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में दस वर्षीय आरोपी बच्चे को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पक्ष की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।
आरोप है कि पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने पड़ोस की ही छह साल की पहली कक्षा की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने उसे अश्लील हरकत करते हुए देख लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी बच्चे ने मोबाइल पर कोई अश्लील वीडियो देखने के बाद इस तरह की हरकत की होगी। प्रभारी निरीक्षक एसएचओ सुशील जोशी ने बताया कि मामले में महिला उपनिरीक्षक जांच कर रही हैं।
दुष्कर्म केस : पीड़िता के घर कोर्ट के बाहर दिखे संदिग्ध
मुखानी क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। पीड़िता के मामा का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद कुछ लोग कार से उनके घर पहुंचे थे। वे पीड़िता से मिलना चाहते थे। परिवार को आशंका है कि आरोपियों के पक्ष में समझौते का दबाव बनाने या धमकाने के मकसद से वे लोग पहुंचे थे।
पीड़िता के मामा के मुताबिक उस समय परिवार घर पर मौजूद नहीं था। जिस दिन पीड़िता को कोर्ट ले जाया गया, उस दिन भी कुछ संदिग्ध चेहरे घर के पास दिखाई दिए। मामा का दावा है कि ये लोग कोर्ट तक भी पीछे आए। सोमवार तक संदिग्धों के घर के आसपास मंडराने का सिलसिला जारी रहा। परिवार ने उनके वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपे हैं। मामा के अनुसार सोमवार के बाद से कोई संदिग्ध नजर नहीं आया है।
उन्होंने पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा जताया है। इधर, एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस की जांच जारी है। परिवार की निगरानी की जा रही है। साथ ही एक कार के प्रकरण में शामिल होने की बातें कहीं जा रही हैं, जिसकी जांच के लिए मुखानी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।
बाइक के अलावा दो स्कूटी होने का भी दावा
पीड़िता के मामा का कहना है कि पुलिस ने जो बाइक बरामद की है, वह घटना में शामिल थी, लेकिन मौके पर दो स्कूटी भी थीं। वहीं जांच अधिकारी के मुताबिक पुलिस जब होमस्टे पहुंची तो आरोपी बाइक से पीड़िता को ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर बाइक कब्जे में ली थी। कार से पीड़िता के घर पहुंचने के मामले की भी जांच की जा रही है।
मासूम से छेड़छाड़ के दोषी पड़ोसी को पांच वर्ष की कैद
देहरादून में पॉक्सो कोर्ट की जज मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले 55 वर्षीय पड़ोसी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2024 की शाम करीब 6:30 बजे हुई। मासूम अपनी छत पर खेल रही थी। इस दौरान पड़ोसी, मासूम को अपनी छत पर ले गया। आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारे और बैड टच किया। बच्ची ने बचने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे धमकी दी। डरी बच्ची ने दादी को आपबीती सुनाई। माता-पिता ने अगले दिन थाने पहुंच केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। मंगलवार को फैसला सुनाया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन