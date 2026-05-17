हरिद्वार में पीएनजी पाइप लाइन फटने से संकट, दो हजार घरों में गैस की किल्ल
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हरिद्वार नेचुरल गैस कंपनी की पीएनजी पाइप लाइन फटने से करीब दो हजार घरों में गैस की किल्लत हो गई। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी सप्लाई बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी।
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हरिद्वार नेचुरल गैस कंपनी की पीएनजी पाइप लाइन फटने से करीब दो हजार घरों में गैस की किल्लत हो गई। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी सप्लाई बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। लाइन फटने के बाद मौके पर गैस का रिसाव होने लगा। इस दौरान हादसे का खतरा बना गया। गनीमत रही कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रिसाव को बंद किया। इसके बाद क्षेत्र के लोगों को राहत मिली।
शनिवार सुबह आठ बजे एचएनजीपीएल के अधिकारियों को कनखल जगजीतपुर में पीठ पुलिया के पास गैस की मुख्य पाइप लाइन फटने की सूचना मिली। मौके पर पीएनजी की 125 एमएम मोटी और करीब 120 मीटर लंबी मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त मिली। आरोप है कि निर्माण और अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम ने बिना पीएनजी कंपनी को सूचना दिए खुदाई शुरू कर दी। लापरवाही के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे क्षेत्र के करीब 2000 घरों में गैस आपूर्ति प्रभावित हो गई।
फटने के बाद लोगों को सुबह नाश्ता बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में महिलाओं ने दोपहर का खाना भी नहीं बनाया। बाजार से खाना मंगवाने की मजबूरी बन गई। कड़ी मशक्कत के बाद कंपनियों के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को हटाकर नई पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन किया। दोपहर करीब तीन बजे पीएनजी सप्लाई बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पीएनजी कंपनी ने बिना सूचना के खुदाई करने और लापरवाही बरतने पर पेयजल निगम को नोटिस जारी किया है। साथ ही खुदाई के दौरान कंपनी के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।
डीएम से कर्रवाई की मांग
हरिद्वार। पीएनजी कंपनी ने पेयजल निगम की लापरवाही पर डीएम मयूर दीक्षित को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की है। गैस संकट के बीच बिना सूचना उपलब्ध कराए सड़क खुदाई करने से पीएनजी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है।
पीएनजी कंपनी से मानचित्र संरेखण मांगा गया था। कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराया है। कंपनी को साइट सुपरवाइज को मौके पर रखने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन कोई मौके पर नहीं मिलता है। कंपनी को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी कोई सहयोग नहीं कर रही है। -मीनाक्षी मित्तल, परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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