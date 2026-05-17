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हरिद्वार में पीएनजी पाइप लाइन फटने से संकट, दो हजार घरों में गैस की किल्ल

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हरिद्वार नेचुरल गैस कंपनी की पीएनजी पाइप लाइन फटने से करीब दो हजार घरों में गैस की किल्लत हो गई। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी सप्लाई बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी।

हरिद्वार में पीएनजी पाइप लाइन फटने से संकट, दो हजार घरों में गैस की किल्ल

हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हरिद्वार नेचुरल गैस कंपनी की पीएनजी पाइप लाइन फटने से करीब दो हजार घरों में गैस की किल्लत हो गई। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी सप्लाई बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। लाइन फटने के बाद मौके पर गैस का रिसाव होने लगा। इस दौरान हादसे का खतरा बना गया। गनीमत रही कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रिसाव को बंद किया। इसके बाद क्षेत्र के लोगों को राहत मिली।

शनिवार सुबह आठ बजे एचएनजीपीएल के अधिकारियों को कनखल जगजीतपुर में पीठ पुलिया के पास गैस की मुख्य पाइप लाइन फटने की सूचना मिली। मौके पर पीएनजी की 125 एमएम मोटी और करीब 120 मीटर लंबी मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त मिली। आरोप है कि निर्माण और अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम ने बिना पीएनजी कंपनी को सूचना दिए खुदाई शुरू कर दी। लापरवाही के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे क्षेत्र के करीब 2000 घरों में गैस आपूर्ति प्रभावित हो गई।

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फटने के बाद लोगों को सुबह नाश्ता बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में महिलाओं ने दोपहर का खाना भी नहीं बनाया। बाजार से खाना मंगवाने की मजबूरी बन गई। कड़ी मशक्कत के बाद कंपनियों के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को हटाकर नई पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन किया। दोपहर करीब तीन बजे पीएनजी सप्लाई बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पीएनजी कंपनी ने बिना सूचना के खुदाई करने और लापरवाही बरतने पर पेयजल निगम को नोटिस जारी किया है। साथ ही खुदाई के दौरान कंपनी के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।

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डीएम से कर्रवाई की मांग

हरिद्वार। पीएनजी कंपनी ने पेयजल निगम की लापरवाही पर डीएम मयूर दीक्षित को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की है। गैस संकट के बीच बिना सूचना उपलब्ध कराए सड़क खुदाई करने से पीएनजी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है।

पीएनजी कंपनी से मानचित्र संरेखण मांगा गया था। कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराया है। कंपनी को साइट सुपरवाइज को मौके पर रखने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन कोई मौके पर नहीं मिलता है। कंपनी को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी कोई सहयोग नहीं कर रही है। -मीनाक्षी मित्तल, परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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