काम की बात: SC के आदेश पर वनभूलपुरा में पीएम आवास योजना शुरू, 4300 परिवारों को मिलेगा लाभ
PMAY Camps in Banbhoolpura: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनभूलपुरा में पीएम आवास योजना शुरू हो गई है। प्रभावित 4300 परिवारों के लिए कैंप लगने शुरू हो गए हैं।
PMAY Camps in Banbhoolpura: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4300 से अधिक परिवारों के लिए शिविर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। 19 मार्च तक फॉर्मों का वितरण जारी रहेगा। 31 मार्च तक फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि क्षेत्र में आवास योजना के फॉर्म बांटने का प्रशिक्षण आज से शुरू कर दिया गया है। तीन दिनों तक स्थानीय स्तर पर फॉर्म वितरण किया जाएगा। इसके बाद 21 मार्च से छह स्थानों पर शिविर लगाकर प्रभावित परिवारों से फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
परिवारों को राहत देने पर जोर
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की पिछली बैठक में तय किया गया कि इन कैंपों के माध्यम से जितना संभव हो, सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचे। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोई परिवार इस प्रक्रिया से छूट न जाए और जनता को शिविरों के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए।
अतिक्रमण क्षेत्र में 50000 लोग प्रभावित
वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में करीब 50 हजार लोग प्रभावित हैं। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि सभी परिवारों को समय पर आवास योजना का लाभ मिल सके और पुनर्वास की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो।
जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इन शिविरों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को फॉर्म भरने, योजना की जानकारी और आवश्यक सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार पूरी हो सके।
19 मार्च तक फॉर्म बंटेंगे
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि मंगलवार को 11 बजे से 6 टीमों में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को निगम सभागार में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। फॉर्म वितरण को 60 लोगों को शामिल किया है। 19 मार्च तक फॉर्मों का वितरण जारी रहेगा। 20 मार्च से वनभूलपुरा के रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राप्रावि वनभूलपुरा, जीजीआईसी वनभूलपुरा, जीआईसी वनभूलपुरा, मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल वनभूलपुरा में शिविर लगाकर फॉर्म जमा कराए जाएंगे। 31 मार्च तक फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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