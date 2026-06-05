PM सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को झटका, बिजली बेचने पर अब आधी कमाई
PM Surya Ghar Scheme: उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए झटके की खबर है। बिजली बेचने पर कमाई अब आधी हो गई है। दो रुपए प्रति यूनिट का झटका लगा है।
PM Surya Ghar Scheme: पीएम सूर्यघर योजना में घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को दो रुपये प्रति यूनिट का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली के नए रेट तय कर दिए हैं। यूपीसीएल को बिजली देने पर उन्हें 4.10 के बजाय दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा।
वहीं, अगस्त 2025 से पहले प्लांट लगवा चुके लोगों को पहले की ही तरह 4.10 रुपए प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। आयोग अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य प्रभात डिमरी, अनुराग शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले आयोग ने जुलाई 2025 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। उसके बाद नए ड्राफ्ट में भी उसी व्यवस्था को जारी रखा गया है। हालांकि, बिजली उपभोक्ताओं ने रेट यथावत रखने की मांग की थी।
यूपीसीएल, यूजेवीएनएल को फटकार
आयोग ने यूपीसीएल, यूजेवीएनएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि जनवरी 2026 में स्पष्टीकरण जारी होने के बाद भी अभी तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) योजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसे सीधे तौर पर लापरवाही करार दिया। आयोग ने बीईएसएस के लिए 2,59,244 रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह का जेनेरिक क्षमता शुल्क तय किया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लहराया परचम
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने देश भर में परचम लहराया है। उत्तराखंड को चार श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमडी यूपीसीएल जीएस बुदियाल को सम्मान दिया।
बड़े सोलर प्लांट के रेट 4.10 रुपये प्रति यूनिट
आयोग ने जमीनों पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट के रेट 4.10 रुपये प्रति यूनिट स्थिर रखे हैं। इस श्रेणी में सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी आएंगे। इसके साथ ही जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने वालों को भी इसी दर का लाभ मिलेगा। नहरों के किनारे सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दरें घटा दी गई हैं। इसे 4.31 रुपए प्रति यूनिट से कम कर 4.10 रुपए प्रति यूनिट किया गया। कैनाल टॉप सोलर प्लांट की दर को 4.48 रुपए प्रति यूनिट से कम कर 4.20 रुपये प्रति यूनिट किया गया। सोलर थर्मल प्लांट की दरों को भी 11.90 रुपये से घटाकर 11.82 रुपये प्रति यूनिट किया गया।
यूपीसीएल को लौटाने होंगे लोगों के 28 करोड़ रुपये
देहरादून। ऊर्जा निगम को 62610 बिजली उपभोक्ताओं को 28 करोड़ रुपये लौटाने ही होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को इस मामले में तारीख पर तारीख लेने की बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साफ किया है कि उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करना ही होगा।
निगम ने 15 साल में कुल 62610 लोगों को बिजली कनेक्शन समय पर नहीं दिए। इस पर निगम पर 30 करोड़ का जुर्माना लगा। इस जुर्माने में सिर्फ दो करोड़ ही जमा हुए। बकाया भुगतान करने की बजाय निगम बार-बार आयोग में अपील कर जुर्माना माफ करने की मांग कर रहा है।
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