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PM सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को झटका, बिजली बेचने पर अब आधी कमाई

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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PM Surya Ghar Scheme: उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए झटके की खबर है। बिजली बेचने पर कमाई अब आधी हो गई है। दो रुपए प्रति यूनिट का झटका लगा है।

PM सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को झटका, बिजली बेचने पर अब आधी कमाई

PM Surya Ghar Scheme: पीएम सूर्यघर योजना में घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को दो रुपये प्रति यूनिट का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली के नए रेट तय कर दिए हैं। यूपीसीएल को बिजली देने पर उन्हें 4.10 के बजाय दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा।

वहीं, अगस्त 2025 से पहले प्लांट लगवा चुके लोगों को पहले की ही तरह 4.10 रुपए प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। आयोग अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य प्रभात डिमरी, अनुराग शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले आयोग ने जुलाई 2025 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। उसके बाद नए ड्राफ्ट में भी उसी व्यवस्था को जारी रखा गया है। हालांकि, बिजली उपभोक्ताओं ने रेट यथावत रखने की मांग की थी।

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यूपीसीएल, यूजेवीएनएल को फटकार

आयोग ने यूपीसीएल, यूजेवीएनएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि जनवरी 2026 में स्पष्टीकरण जारी होने के बाद भी अभी तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) योजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसे सीधे तौर पर लापरवाही करार दिया। आयोग ने बीईएसएस के लिए 2,59,244 रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह का जेनेरिक क्षमता शुल्क तय किया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लहराया परचम

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने देश भर में परचम लहराया है। उत्तराखंड को चार श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमडी यूपीसीएल जीएस बुदियाल को सम्मान दिया।

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बड़े सोलर प्लांट के रेट 4.10 रुपये प्रति यूनिट

आयोग ने जमीनों पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट के रेट 4.10 रुपये प्रति यूनिट स्थिर रखे हैं। इस श्रेणी में सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी आएंगे। इसके साथ ही जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने वालों को भी इसी दर का लाभ मिलेगा। नहरों के किनारे सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दरें घटा दी गई हैं। इसे 4.31 रुपए प्रति यूनिट से कम कर 4.10 रुपए प्रति यूनिट किया गया। कैनाल टॉप सोलर प्लांट की दर को 4.48 रुपए प्रति यूनिट से कम कर 4.20 रुपये प्रति यूनिट किया गया। सोलर थर्मल प्लांट की दरों को भी 11.90 रुपये से घटाकर 11.82 रुपये प्रति यूनिट किया गया।

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यूपीसीएल को लौटाने होंगे लोगों के 28 करोड़ रुपये

देहरादून। ऊर्जा निगम को 62610 बिजली उपभोक्ताओं को 28 करोड़ रुपये लौटाने ही होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को इस मामले में तारीख पर तारीख लेने की बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साफ किया है कि उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करना ही होगा।

निगम ने 15 साल में कुल 62610 लोगों को बिजली कनेक्शन समय पर नहीं दिए। इस पर निगम पर 30 करोड़ का जुर्माना लगा। इस जुर्माने में सिर्फ दो करोड़ ही जमा हुए। बकाया भुगतान करने की बजाय निगम बार-बार आयोग में अपील कर जुर्माना माफ करने की मांग कर रहा है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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