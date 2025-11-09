Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़PM Narendra modi uttarakhand visit To Gift Projects Worth 8000 Crore on Silver Jubilee Celebration
PM मोदी को भाये उत्तराखंड, चार साल में 16वां दौरा; रजत जयंती पर आज देंगे 8000 करोड़ का गिफ्ट

संक्षेप: पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 8000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पिछले चार साल में यह उनका 16 वां दौरा है।

Sun, 9 Nov 2025 08:37 AMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देहरादून पहुंचेंगे। एफआरआई में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री 8,200 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पिछले चार साल में यह उनका 16वां दौरा है।

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 12 योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ 19 नई योजनाओं की सौगात भी देंगे। वे सौंग और जमरानी बांध के शिलान्यास के साथ ही लोहाघाट में खेल महाविद्यालय की स्थापना की आधारशिला भी रखेंगे।

पीएम मोदी ने बधाई दी

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने "एक्स" पर लिखा कि उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार जताया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड ने अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होकर सुशासन, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री का सान्निध्य हमें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री रविवार सुबह सवा 11 बजे जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से भारतीय सैन्य अकादमी और यहां से उनकी फ्लीट एफआरआई पहुंचेगी। कार्यक्रम में करीब 60 हजार लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही राजधानी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी।

2014 से अब तक 20 से अधिक बार आ चुके मोदी

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा बार उत्तराखंड आ चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोदी का उत्तराखंड आगमन का सिलसिला और भी बढ़ा। 2021 से 15 बार प्रधानमंत्री चारधाम यात्रा, केदारनाथ, विकास योजनाओं के लोकार्पण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और राष्ट्रीय खेलों के वक्त तो आए ही, प्राकृतिक आपदा के बीच भी लोगों की हिम्मत बंधाने पहुंचे। रविवार को चार साल में यह मोदी का 16वां उत्तराखंड दौरा होगा। राज्य स्थापना के रजत जयंती समारेाह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे तो राज्य को कई उम्मीदें रहेंगी।

Uttarakhand News Pm Narendra Modi

