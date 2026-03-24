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अप्रैल में उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री मोदी! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन

Mar 24, 2026 08:35 am ISTGaurav Kala देहरादून
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पीएम मोदी अप्रैल में उत्तराखंड आ सकते हैं। इस दौरान वे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। उच्चस्तर से एक्सप्रेसवे के कार्य को जल्दी पूरा करने के निर्देश मिले हैं।

अप्रैल में उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री मोदी! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में उत्तराखंड आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के पहले हफ्ते में उनका दून-दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उच्चस्तर से मोदी के दौरे के अनौपचारिक संकेत मिलते ही राज्य की सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री दून में जनसभा भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री धामी को भेजे अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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सुशासन की नई पहचान बना उत्तराखंड : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि सदियों से आस्था, अध्यात्म, साहस और समृद्ध परंपराओं की भूमि रही है। यहां की विविध भाषा -बोलियां, लोक परंपराएं व जीवनशैली प्रदेश को विशिष्ट पहचान दिलाती हैं। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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कनेक्टिविटी से बढ़ेगा सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन

मोदी ने सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की भी सराहना की। कहा कि इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि पलायन रोकने और आर्थिकी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, डिजिटल और हरित विकास जैसे प्रयासों को भी सराहनीय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका मजबूत होगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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