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बदरीनाथ में पीएम मोदी के 440 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कहां तक पहुंचा? सामने आई तस्वीर

Mar 18, 2026 06:48 pm ISTGaurav Kala चमोली, वार्ता
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Badrinath Dham Master Plan: बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान का पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और अंतिम चरण पर काम चल रहा है। चमोली जिला प्रशासन ने तस्वीरें जारी की हैं।

बदरीनाथ में पीएम मोदी के 440 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कहां तक पहुंचा? सामने आई तस्वीर

Badrinath Dham Master Plan: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था के धाम बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य अब अंतिम चरण में हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पीएम मोदी के निर्देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 440 करोड़ से मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। धाम में मास्टर प्रोजेक्ट की ताजा तस्वीर सामने आई है।

धाम में चल रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही को सुरक्षित और सुविधाजनक करने, पथ प्रकाश व्यवस्था सुधारने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी तटों की सुरक्षा, पार्किंग, सीवर निस्तारण और अन्य यात्री सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे धाम का स्वरूप अब दिव्य और भव्य होता नजर आ रहा है।

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बदरीनाथ धाम अब आधुनिक सुविधाओं से लैस

परियोजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, मास्टर प्लान के तहत कार्यों को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बदरीनाथ धाम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए निर्माण कार्यों को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के तहत वन-वे लूप रोड, बीआरओ बाईपास रोड, सिविक एमेनिटी बिल्डिंग, शेषनेत्र लेक, बद्रीश लेक, आईएसबीटी भवन, टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर और एराइवल प्लाजा जैसे प्रमुख कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि अस्पताल विस्तार भवन का काम अंतिम चरण में है।

बदरीनाथ धाम मेगा प्रोजेक्ट

75 फीसदी काम पूरा

अलकनंदा नदी के किनारे बनाए जा रहे रिवरफ्रंट का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिवरफ्रंट-जी में फिनिशिंग का काम जारी है, जबकि रिवरफ्रंट-एफ लगभग 75 फीसदी पूरा हो चुका है। रिवरफ्रंट-ए पर भी काम जारी है। इसके अलावा ई1 और ई2 के तहत 60 मीटर स्पान के स्टील ट्रस पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें एक पुल की लॉन्चिंग और दूसरे के एबेटमेंट का काम तेजी से चल रहा है।

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दूसरे चरण में पुरोहितों के आवास का कार्य निर्माणाधीन

मास्टर प्लान के दूसरे चरण में पुरोहित आवासों का निर्माण प्रमुख है। अब तक चार ब्लॉक पूरे हो चुके हैं, जबकि अन्य ब्लॉकों का काम तेजी से जारी है। इसके साथ ही एडमिन बिल्डिंग, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, नए रिवरफ्रंट और पैदल सेतु का निर्माण भी प्रगति पर है। परियोजना के तहत कुल 11 पुरोहित आवास ब्लॉक बनाए जाने हैं, जिनमें से अधिकांश को तय समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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निर्माण एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही धाम का स्वरूप पूरी तरह से बदलकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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