पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वाराणसी में देर रात मीटिंग के बाद पीएम मोदी 1 बजे सड़क पर मुआयना करने पैदल चलने लगे।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:56 AM
जब रात 1 बजे सड़क पर पैदल चलने लगे PM मोदी, उत्तराखंड सीएम ने शेयर की 'माय मोदी स्टोरी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्तराखंड भाजपा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इससे पूर्व, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना अनुभव ‘माय मोदी स्टोरी’ नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे रात के उस सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, सड़क पर पीएम मोदी घूमते रहे।

सीएम ने सुनाई माय मोदी स्टोरी

अपनी पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा कि कुछ समय पहले भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वाराणसी में बैठक हुई थी। बैठक उस रात एक बजे समाप्त हुई। सभी थके हुए थे। तभी प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अभी एक जरूरी काम बाकी है। सभी एक-दूसरे को देखने लगे, इतनी रात को, अब और क्या?

उन्होंने सहज भाव से कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दिन में निरीक्षण करने से लोगों को असुविधा होती है इसलिए मैं रात में ही विकास कार्य देखने निकलूंगा। और फिर रात के सन्नाटे में, जब पूरा शहर सो रहा था तब प्रधानमंत्री सड़कों का मुआयना कर रहे थे। सुबह चार बजे वे लौटे। इसके बाद सुबह नौ बैठक शुरू होते ही वे सबके सामने थे।

धामी बोले- प्रदेश आपदा में, सादगी से मनाऊंगा जन्मदिन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सादगी से अपना जन्मदिन मनाएंगे। सीएम इस दिन आमजन और आपदा प्रभावितों की मदद में वक्त देंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया से कहा-16 सितंबर काे उनके जन्मदिवस पर कोई उत्सव या औपचारिक आयोजन नहीं होगा। यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित रहेगा। जन्मदिवस जैसे अवसर को समाज और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना ही सच्चा उत्सव है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वे पूरा दिन आपदा पीड़ितों और आमजन की मदद में समय देंगे। साथ ही उन्होंने अपील की कि कई क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में समाज का हर वर्ग उन के सहयोग को आगे आए।

उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि पार्टी उनका जन्मदिन सादगी से मनाएगी। मीडिया को जारी बयान में भट्ट ने कहा, जन्मदिन को सेवा और सादगी के साथ मनाने का सीएम का निर्णय स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण व स्वच्छता अभियान संचालित किए जाएंगे।

