आज से 16 दिन हेल्थ महाकुंभ, पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकार का खास तोहफा; दवाएं भी फ्री

PM narendra modi birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 16 का हेल्थ महाकुंभ शुरू किया है। प्रदेशभर में फ्री हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। जहां निशुल्क परामर्थ, चेक-अप और दवाएं मिल रही हैं।

PM narendra modi birthday: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर बदरी-केदार में विशेष पूजा-अर्चना की गई। पुरोहितों और पुजारियों ने उनकी लंबी और अच्छी सेहत के लिए भगवान से दुआ की। साथ ही दिन को खास बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में 16 दिन का हेल्थ महाकुंभ शुरू किया है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविर, नि:शुल्क परामर्श और आयुष कार्यक्रम आयोजित होंगे।

उत्तराखंड में सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 4604 स्वास्थ्य शिविर लगा रहा है। इन शिविरों में मुफ्त जांच, परामर्थ और दवाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यह महाकुंभ लोगों को “हेल्दी इंडिया” के विज़न से जोड़ने की एक पहल है।

स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विभिन्न जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। सरकार का दावा है कि इस आयोजन से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि हेल्थ टूरिज्म हब बनने की दिशा में उत्तराखंड की पहचान और मजबूत होगी।

स्वच्छोत्सव अभियान भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर स्वच्छता की शपथ ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, " पीएम मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित स्वच्छता ही सेवा ‘स्वच्छोत्सव अभियान’ में सम्मिलित होकर वृक्षारोपण किया और सभी उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आज एक जनांदोलन बन चुका है।"