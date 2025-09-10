उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का पीएम मोदी करेंगे हवाई दौरा, जानिए डेट

पीएम के आगमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर व्यवस्थाओं का मुआयना किया। राज्य सरकार ने केंद्र से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने की खबर भी सामने आई है। पीएम के आगमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर व्यवस्थाओं का मुआयना किया। राज्य सरकार ने केंद्र से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। ऐसे में देखना होगा, क्या कल कोई राहत राशि का भी ऐलान हो सकता है।

सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि राज्य को कठिन समय में लगातार उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। उनकी मौजूदगी राहत और पुनर्वास से जुड़े कामों में गति प्रदान करेगी। आपको बता दें कि एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।

केंद्रीय संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना की देख-रेख में यह दल सोमवार से आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। इससे पहले, इस दल ने इस साल की सबसे तेज मॉनसूनी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के प्रभावों का आकलन किया। इसके लिए टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल का दौरा किया था।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय टीम ने उन परिवारों को 5 लाख रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान करने के राज्य के निर्णय की सराहना की। ये राशि ऐसे परिवारों को दी गई, जिनके सदस्यों की मृत्यु हो गई या जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए।