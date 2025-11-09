PM मोदी का उत्तराखंड दौरा आज, आंदोलनकारियों ने अपने खून से लिखा पत्र भेजा; क्या मांग
संक्षेप: आज पीएम नरेंद्र मोदी रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बीच टिहरी जिले के घनसाली में आंदोलनकारियों ने अपने खून से लिखा पत्र पीएम मोदी को भेजा।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। सिल्वर जुबली पर उत्तराखंड में 8000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को शुरू करेंगे। पीएम मोदी का पिछले चार साल में यह 16वां दौरा है। इस बीच प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में आंदोलनकारियों ने अपने खून से लिखा पत्र पीएम मोदी को भेजा।
घनसाली में भिलंगना ब्लॉक की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में पिलखी और घनसाली में आंदोलन 14 दिन से जारी है। आंदोलनकारियों ने हर न्याय पंचायत तक आंदोलन को ले जाने का निर्णय लिया। आंदोलनकारियों ने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा और उनसे समस्या के समाधान की मांग की।
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर पीएचसी पिलखी में चल रहा जनांदोलन शनिवार को भी जारी रहा। स्वास्थ्य संघर्ष समिति के महासचिव विनोद लाल शाह ने बताया कि, आंदोलन के तहत अब अलग-अलग दिन पर हर न्याय पंचायत में मशाल जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की बधाई
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने "एक्स" पर लिखा कि उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
