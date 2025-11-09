Hindustan Hindi News
पहाड़ी बोली, पहाड़ी टोपी; रजत जयंती पर उत्तराखंड से गहरा कनेक्ट कर गए पीएम मोदी

Sun, 9 Nov 2025 06:34 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में जगह-जगह गढ़वाली कुमाऊनी बोली। उत्तराखंड के रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर अंदाज पहाड़ीपन से घुला-मिला दिखा। उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी के कई-कई वाक्य बोले। वो भी कई बार। अक्सर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के कार्यक्रमों में पहाड़ी बोली-भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर आज के भाषण में उन्होंने जितनी गढ़वाली कुमाऊनी बोली, उतनी कभी नहीं बोली थी। ये ही वजह रही, कि उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार और भी गहरा कनेक्ट महसूस किया।

प्रधानमंत्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में भाषण की शुरूआत की और कहा-देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भै बंधु, दीदी, भुलियों, दाना सयानो, आप सबू तई म्यारू नमस्कार। पैलाग, सैंवा सौंली। अपने भाषण के बीच में प्रधानमंत्री ने जब फिर से गढ़वाली में बोलना शुरू किया, तो इसने लोगों को और रोमांचित कर दिया।

प्रधानमंत्री बोले-पैली पहाडू कू चढ़ाई, विकास की बाट कैल रोक दी छै। अब वखि बटि नई बाट खुलण लग ली। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण मे पहाड़ के लोक पर्वों, लोक परंपराओं और महत्वपूर्ण आयोजनों को भी शामिल किया। इस क्रम में उन्होंने हरेला, फुलदेई, भिटोली, नंदादेवी, जौलजीबी, देवीधुरा मेले से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल तक का जिक्र किया।

पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर गांव एक मिनी टूरिस्ट हब बन जाए। उन्होंने कहा, "होमस्टे स्थापित किए जाने चाहिए और स्थानीय भोजन तथा संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।" मोदी ने कहा, "कल्पना कीजिए कि विदेशी पर्यटकों को कितनी खुशी मिलेगी जब वे घरेलू माहौल में रहकर चुड़कानी, अरसा, भात और झंगोरा की खीर खाएँगे।" उन्होंने कहा कि यही खुशी इन पर्यटकों को वापस उत्तराखंड लाएगी। मोदी ने सुझाव दिया कि धार्मिक पर्यटन, शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन (शादी के गंतव्य) विकसित करना और फिल्म शूटिंग स्थान जैसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ उत्तराखंड प्रगति कर सकता है।

