सिल्वर जुबली पर PM मोदी की उत्तराखंड को 8140 करोड़ की सौगात; बच्चों से लिया गुलाब- देखें VIDEO

संक्षेप: आज उत्तराखंड स्थापना दिवस को 25 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 8140 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने नन्हें बच्चों से मुलाकात की। देखें वीडियो

Sun, 9 Nov 2025 01:34 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य और पारंपरिक ढोल-वाद्य यंत्रों से स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी बच्चों से मिले, उन्हें दुलार किया। बच्चों ने पीएम मोदी को गुलाब का फूल भेंट किया। पीएम मोदी ने एफआरआई में एक कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग और अन्य लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद राज्य में 8140 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया।

उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रदेश को 8,260 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उनमें देहरादून शहर के 23 जोनों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए अमृत योजना के तहत जलापूर्ति परियोजना, पिथौरागढ़ जिले में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट, और नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दशक उत्तराखंड के तेज विकास का दशक साबित होगा।

प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए राज्य पहुंचे हैं। समारोह में उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, बुजुर्गों से संवाद किया और जनता से जुड़ने वाले कई भावनात्मक पल साझा किए।

