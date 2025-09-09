PM मोदी के जन्मदिन पर बदरी केदार में विशेष पूजा, पूरे उत्तराखंड में 16 दिन का हेल्थ महाकुंभ; क्या-क्या खास

पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में विशेष तैयारी है। बदरी-केदार में विशेष पूजा की जाएगी। इसके अलावा 16 दिन का हेल्थ महाकुंभ भी आयोजित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को श्री बदरीनाथ केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के सभी अधीनस्थ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बीकेटीसी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पीएम मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। वे आपदा ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेशभर में 16 दिनी स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान शिविर, दिव्यागों की सहायता समेत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होंगे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

आपदाग्रस्त इलाकों का कर सकते हैं दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने उत्तराखंड आ सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 11 सितंबर को उनके आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी विधिवत रूप से उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा मौसम पर निर्भर करेगा। वे आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए नैनीताल में होने वाले चिंतन शिविर को स्थगित कर दिया गया है। नैनीताल में 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चिंतन शिविर आयोजित होना था।