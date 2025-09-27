उत्तराखंड वालों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने एडवांस में जारी की PM किसान सम्मान निधि

केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के किसानों को पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त एडंवास में जारी कर दी है। उत्तराखंड के 7,89,297 किसानों को 157.86 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्राकृतिक आपदा से कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग केंद्र के सामने उठाई है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड समेत तीन राज्यों में आपदा की स्थिति देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि एडंवास में जारी की गई है। इससे प्रभावित किसानों को अपनी फसलों और खेती को तैयार करने में मदद मिलेगी। मंत्री जोशी की ओर से उत्तराखंड को अतिरिक्त सहायता की मांग पर केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार शीघ्र प्रस्ताव भेजे, भारत सरकार उसकी प्राथमिकता के आधार पर संस्तुति करेगी। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया।