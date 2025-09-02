PM Jan Dhan Record 2 point 38 Lakh Crore Deposits UP Leads Uttarakhand Tops Among Hill States PM Jan Dhan में रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ जमा, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड चैंपियन; राज्यवार रिपोर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
PM Jan Dhan में रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ जमा, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड चैंपियन; राज्यवार रिपोर्ट

PM Jan Dhan: पीएम जन धन योजना के 11 साल पूरे होने के बाद रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड चैंपियन निकला। सबसे आगे कौन सा राज्य रहा।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 2 Sep 2025 11:29 AM
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देशभर में खाता खोलने का नया रिकॉर्ड बना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें कुल ₹2.68 लाख करोड़ की राशि जमा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड ने पहाड़ी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य में बड़ी संख्या में खाते खोले गए। देशभर में सबसे ज्यादा जनधन खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं।

कौन आगे, कौन पिछड़ा

सबसे ज्यादा जनधन खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। यूपी में कुल 10.01 करोड़ खाते हैं, जिनमें 54,508 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं। इसके बाद बिहार (6.50 करोड़ खाते, 25,733 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (5.44 करोड़ खाते, 25,794 करोड़ रुपये) का स्थान है। इन राज्यों ने खाते खोलने और बैलेंस जमा कराने में सबसे आगे रहकर बाजी मारी है।

अगर पिछड़े राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे नीचे है, जहां सिर्फ 10,218 खाते खुले हैं और कुल बैलेंस 18 करोड़ रुपये है। इसी तरह लद्दाख (19,316 खाते, 25 करोड़ रुपये बैलेंस) और सिक्किम (98,762 खाते, 53.89 करोड़ रुपये) भी निचले पायदान पर हैं।

पहाड़ी राज्यों में कौन चैंपियन?

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां 39.32 लाख खाते खुले हैं और बैलेंस 2,686 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में 20.17 लाख खाते हैं और बैलेंस 1,475 करोड़ रुपये है। जम्मू-कश्मीर में 22.47 लाख खाते खुले हैं, जिनमें 1,679 करोड़ रुपये जमा हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश (4.73 लाख खाते, 262 करोड़ रुपये) और मणिपुर (10.86 लाख खाते, 294 करोड़ रुपये) भी बेहतर प्रगति कर रहे हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रोग्रेस

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 37.51 करोड़ खाते खोले गए, जबकि शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में 18.69 करोड़ खाते। यानी ग्रामीण भारत में जनधन योजना की पैठ कहीं ज्यादा गहरी रही है।

