काम की बात: वनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में PM आवास योजना की अंतिम तिथि बढ़ेगी! अबतक 4522 आवेदन
PM Awas Yojna: वनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में पीएम आवास योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। अब तक 4522 आवेदन जमा हो चुके हैं।
PM Awas Yojna: हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म जमा होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। रविवार को रिकॉर्ड 1414 लोगों ने शिविरों में पहुंचकर फॉर्म जमा किए। अब तक कुल 4522 आवेदन जमा हो चुके हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ सकती है।
31 मार्च की समय सीमा नजदीक आते ही शिविरों में भीड़ बढ़ने लगी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छह शिविरों में फार्म जमा कराए जा रहे हैं। डोर-टू-डोर अभियान सहित अब तक सात हजार से अधिक फार्म वितरित किए जा चुके हैं।
रविवार को अवकाश के बावजूद रिकॉर्ड भीड़ पहुंचना इस बात का संकेत है कि प्रभावित परिवार योजना को लेकर गंभीर हैं। प्रशासन भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
क्या अंतिम तिथि आगे बढ़ेगी?
सचिव त्रिपाठी ने साफ किया कि 31 मार्च शाम पांच बजे तक हर पात्र व्यक्ति का आवेदन लिया जाएगा और किसी को भी वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद ही तय किया जाएगा कि फॉर्म जमा करने का मौका आगे बढ़ाया जाए अथवा नहीं। शिविरों का एडीएम विवेक राय, एसडीएम प्रमोद कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी के वनभूलपुरा भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है। 21 मार्च से इलाके में लगातार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित लोगों को सात हजार से अधिक फार्म बांटे जा चुके हैं।
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