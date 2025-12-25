Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Planning New Year Trip to Mussoorie Dehradun police release new Traffic Advisory
नए साल पर मसूरी जाने का है प्लान? ये ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़े बिना मत निकलना

संक्षेप:

Mussoorie New Year Traffic Advisory: मसूरी की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। 30 दिसंबर से एक जनवरी की सुबह तक शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

Dec 25, 2025 09:29 am IST
Mussoorie New Year Traffic Advisory: अगर आप भी नए साल पर पहाड़ों की रानी मसूरी का प्लान कर रहे हैं तो ठहरिए। देहरादून पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है। अगर आप पुराने रूट से गए तो फंस सकते हैं। क्रिसमस और नए साल के मद्देनज़र बढ़ती भीड़ और गुरुद्वारा सभा करनपुर की ओर से नगर कीर्तन को देखते हुए देहरादून में यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी की है, जो बुधवार शाम से लागू हो गई है। यह व्यवस्था 25 दिसंबर, 27-28 दिसंबर (वीकेंड) और 31 दिसंबर से एक जनवरी तक प्रभावी रहेगी।

एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार, बाहर से आने वाले पर्यटकों को जाम से बचाने के लिए मसूरी की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। वहीं, 30 दिसंबर से एक जनवरी की सुबह तक शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

नगर कीर्तन के चलते ट्रैफिक डायवर्जन

नगर कीर्तन गुरुद्वारा करनपुर से शुरू होकर करनपुर बाजार, सर्वे चौक, रोजगार तिराहा, कनक चौक, ओरिएंट चौक, घंटाघर, पलटन बाजार, दर्शनी गेट होते हुए आढ़त बाजार गुरुद्वारा पहुंचेगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक करनपुर से आढ़त बाजार तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा।

डायवर्जन प्वाइंट्स

नगर कीर्तन के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। सर्वे चौक पर करनपुर की ओर जाने वाले वाहनों को बेनी बाजार से डीएल रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। कनक चौक पर ओरिएंट चौक से कनक चौक जाने वाले वाहन ग्लोब चौक की ओर भेजे जाएंगे। वहीं, घंटाघर पर बुद्धा चौक और दर्शनलाल चौक से आने वाला ट्रैफिक लैंसडौन चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा, जबकि सहारनपुर चौक से आढ़त बाजार जाने वाले वाहनों को जीएमएस रोड की ओर मोड़ा जाएगा।

मसूरी जाने के बदले रूट

दिल्ली और सहारनपुर की ओर से आने वाले वाहनों को आशारोड़ी, आईएसबीटी और शिमला बाईपास होते हुए गढ़ी कैंट, जोहड़ी गांव और कुठाल गेट के रास्ते मसूरी भेजा जाएगा, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश से आने वाले वाहनों को जोगीवाला, कैलाश अस्पताल, सहस्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क और साईं मंदिर के रास्ते मसूरी डायवर्जन से प्रवेश दिया जाएगा।

मसूरी से वापसी रूट

मसूरी से लौटने वाले वाहनों को कुठाल गेट से ओल्ड राजपुर रोड, आईटी पार्क, तपोवन बाईपास और जोगीवाला के रास्ते वापस भेजा जाएगा। वहीं, अधिक भीड़ की स्थिति में लागू होने वाले प्लान-बी के तहत हरिद्वार से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म तिराहा, भानियावाला, एयरपोर्ट तिराहा, थानो रोड, महाराणा प्रताप चौक, लाडपुर तिराहा, सहस्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क, किरशाली चौक, साईं मंदिर तिराहा और मसूरी डायवर्जन होते हुए कुठाल गेट के रास्ते मसूरी भेजा जाएगा।

पार्किंग की व्यवस्था

मसूरी में वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए तीन-स्तरीय पार्किंग प्लान लागू किया गया है। प्लान-ए के तहत सामान्य स्थिति में वाहन किंग क्रेग से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक जा सकेंगे, जबकि प्लान-बी में 70 प्रतिशत पार्किंग भरने पर वाहनों को किंग क्रेग पार्किंग में खड़ा कर शटल सेवा या टैक्सी के माध्यम से गंतव्य तक भेजा जाएगा। वहीं, देहरादून में भीड़ बढ़ने पर वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सेंट्रियो मॉल की पार्किंग फुल होने पर बक्शी प्लाजा और एनसीआर प्लाजा में वाहन खड़े किए जाएंगे, जबकि पैसिफिक मॉल भरने की स्थिति में स्कॉलर होम से आईसीआईसीआई बैंक तक और पैसिफिक हिल्स के सामने सड़क किनारे पेड पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

विक्रम और मैजिक वाहनों के लिए निर्देश

विक्रम और मैजिक वाहनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। रूट नंबर 2 के वाहन सहस्रधारा क्रॉसिंग से ही वापस होंगे, जबकि रूट नंबर 3 के वाहन दून चौक से एमकेपी चौक होकर लौटेंगे। वहीं, रूट नंबर 5 और 8 के विक्रम व मैजिक वाहनों को रेलवे स्टेशन गेट से वापस भेजा जाएगा, जबकि रूट नंबर 7 और 9 के वाहन बिंदाल कट से डायवर्ट किए जाएंगे।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एडवाइजरी का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और सहयोग बनाए रखें, ताकि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारु रह सके।

