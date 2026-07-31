Pithoragarh News: बैठक में न बुलाने पर आक्रोश
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण युवा कार्यकर्ताओं में नाराजगी उत्पन्न हुई है। युवा कार्यकर्ताओं प्रदीप महरा और अजय ओली ने कहा कि बैठक में विभिन्न विभागों और संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जबकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे असंतोष बना है।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर युवा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। युवा कार्यकर्ता प्रदीप महरा और अजय ओली ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में युवाओं, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद भी उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।
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