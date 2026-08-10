Pithoragarh News: कनार-बरम मार्ग में उगी झाड़ियों को काटा
Pithoragarh News: बंगापानी तहसील के बरम-कनार पैदल रास्ते में महिलाओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। ग्राम प्रधान सरिता परिहार के नेतृत्व में उन्होंने झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ किया। इस सफाई अभियान में पार्वती देवी, कलावती देवी सहित अन्य महिलाओं ने भी सहयोग किया। यह पहल रास्ते की सफाई के साथ-साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है।
Pithoragarh News: संतोष, बंगापानी। बंगापानी तहसील के बरम-कनार पैदल रास्ते में महिलाओं में स्वच्छता अभियान चलाया। ग्राम प्रधान सरिता परिहार के साथ गांव की अन्य महिलाओं ने एकत्र होकर रास्ते के दोनों और उगी झाड़ियों को काटकर रास्ते को साफ किया। प्रधान परिहार ने कहा कि रास्ते में उगी झाड़ियों के कारण इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सफाई अभियान में पार्वती देवी, कलावती देवी, हरुली देवी, पार्वती बिष्ट सहित अन्य महिलाओं ने सहयोग किया।
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