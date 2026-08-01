Pithoragarh News: एक महिला ने धमकी देने का लगाया आरोप
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ की निवासी निगार अली ने एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस से मामले की जल्द जांच करने का अनुरोध किया है।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। नगर के पुरानी बाजार निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला निगार अली ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि एक व्यक्ति उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने पुलिस से जल्द मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
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