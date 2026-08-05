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Pithoragarh News: मूनाकोट में छात्राओं को वितरित किए छाते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट में छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छाता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्

Pithoragarh News: मूनाकोट में छात्राओं को वितरित किए छाते

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट में छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छाता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया की ओर से छात्राओं को छाते वितरित किए। विद्यालय की प्रधानाचार्या कनक गैड़ा ने वल्दिया का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा महामंत्री दिवाकर जोशी,बागेश्वर भाजपा प्रभारी बसंत जोशी, पार्षद ललित मोहन भट्ट, जिला उपाध्यक्ष महेश पाठक, पूर्व जिला मंत्री योगेश चंद, मंडल अध्यक्ष सुनील चंद, भाजपा नेता जितेन्द्र नगरकोटी, कमलेश धारियाल, कृष्णमणि भट्ट,नरेंद्र भट्ट मौजूद रहे।

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