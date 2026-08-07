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Pithoragarh News: महिला अस्पताल में लगा अल्ट्रांसाउड शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन हुआ। शुक्रवार को जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड करान

Pithoragarh News: महिला अस्पताल में लगा अल्ट्रांसाउड शिविर

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन हुआ। शुक्रवार को जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने को यहां पहुंचे। इस दौरान महिलाएं अल्ट्रासाउंड कक्ष में पर्चा लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान रेडियोलॉजिस्ट ने बारी-बारी से सभी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया।

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