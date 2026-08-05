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Pithoragarh News: साप्ताहिक अवकाश के बाद अल्ट्रांसाउड शिविर लगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के जिला महिला अस्पताल में एक हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड शिविर लगाया गया। बुधवार को गर्भवती महिलाएं दूर-दराज से अल्ट्रासाउंड कराने आईं। सभी महिलाओं का बारी-बारी से अल्ट्रासाउंड किया गया।

साप्ताहिक अवकाश के बाद अल्ट्रांसाउड शिविर लगा
साप्ताहिक अवकाश के बाद अल्ट्रांसाउड शिविर लगा

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला महिला अस्पताल में एक सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन हुआ। बुधवार को जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने को यहां पहुंचे। इस दौरान महिला अल्ट्रासाउंड कक्ष में पर्चा लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बारी-बारी से सभी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया गया।

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