Pithoragarh News: महिला अस्पताल में एक सप्ताह बाद अल्ट्रांसाउड शिविर लगा
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला महिला अस्पताल में एक सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन हुआ। बुधवार को जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं अल्ट्
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला महिला अस्पताल में एक सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड शिविर का आयोजन हुआ। बुधवार को जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने को यहां पहुंचे। इस दौरान महिलाएं अल्ट्रासाउंड कक्ष में पर्चा लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान रेडियोलॉजिस्ट ने बारी-बारी से सभी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया गया।
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