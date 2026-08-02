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Pithoragarh News: सैनिक विश्राम गृह में रोपे पौंधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ जिले के सैनिक विश्राम गृह देवलथल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव मंजू देवी ने छायादार पौधे रोपे और वृक्षों के संरक्षण की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में सुरेन्द्र बसेड़ा सहित अन्य लोग भी शामिल रहे।

Pithoragarh News: सैनिक विश्राम गृह में रोपे पौंधे

Pithoragarh News: सतीश, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सैनिक विश्राम गृह देवलथल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने विश्राम गृह परिसर में छायादार पौधे रोपे। सचिव ने कहा वृक्षों के संरक्षण जलवायु अनुकूलनशीलता और सामुदायिक जिम्मेदारी पर संदेश देता है। इस दौरान अधिकार मित्र सुरेन्द्र बसेड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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