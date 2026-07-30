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Pithoragarh News: कपिलेश्वर मंदिर के समीप किया पौंधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन ने माता दुर्गा भगवती मंदिर परिसर में छायादार पौंधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम में कई सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें रचना विश्वकर्मा, संगीता देवी, कन्हैया लाल, और अन्य शामिल थे। यह आयोजन सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से किया गया।

Pithoragarh News: कपिलेश्वर मंदिर के समीप किया पौंधरोपण

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से पौंधरोपण कार्यक्रम किया गया। संगठन ने सदस्यों ने कपिलेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित माता दुर्गा भगवती मंदिर परिसर में छायादार पौंधो का रोपण किया। इस दौरान रचना विश्वकर्मा, संगीता देवी, कन्हैया लाल, दलीप कुमार, दीवान राम, जगदीश टम्टा जी, जीवंती टम्टा, आयुष, अंशुमन, प्रियांशु, अंजली, मायावती, पूरन चंद्र, हरीश टम्टा आदि उपस्थित रहे।

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