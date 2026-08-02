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Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ नशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीजनशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीजनशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीजनशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीजनशे

Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीज

Pithoragarh News: सतीश जोशी, पिथौरागढ़। बलुवाकोट पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चला रहे त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी वाहन चलाते मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन सीज कर दिया है।

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