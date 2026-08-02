Pithoragarh News: बिना दस्तावेजों के व्यापार करने पर कार्रवाई
Pithoragarh News: थल पुलिस ने बिना आवश्यक दस्तावेजों के व्यापार करने पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जावेद और राजा, जो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, को रजाई-गद्दों का व्यापार करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उनके वाहन को सीज कर कार्रवाई की। यह कार्यवाही थानाध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट के नेतृत्व में की गई।
Pithoragarh News: अनिल कार्की, थल। थल पुलिस ने आवश्यक दस्तावेजों के बिना व्यापार करने पर दो लोगों को पकड़ा है। रविवार को थानाध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को एक निजी वाहन में मुजफ्फरनगर निवासी जावेद व राजा बिना जीएसटी व दस्तावेजों के क्षेत्र में रजाई-गद्दों का व्यापार करते हुए मिले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन को सीज कर दिया है। अभियान में उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा मौजूद रहे।
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