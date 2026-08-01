Pithoragarh News: ग्रामीणों को वितरित की पानी की टंकी
Pithoragarh News: डीडीहाट में एसएसबी 11वीं वाहिनी ने प्राथमिक विद्यालय पांगला में नागरिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में चिकित्सा सहायक कमांडेंट मेघराज चौधरी ने विद्यार्थियों को जागरूक किया और खेल सामग्री वितरित की। इसके अलावा, ग्रामीणों को पानी की टंकियां भी दी गईं। कार्यक्रम में अन्य एसएसबी जवान भी शामिल रहे।
Pithoragarh News: डीडीहाट। एसएसबी 11वीं वाहिनी की ओर से प्राथमिक विद्यालय पांगला में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक कमांडेंट चिकित्सा मेघराज चौधरी ने राजकीय इंटर कॉलेज खेत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांगला और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयकोट के विद्यार्थियों को जागरूक किया। बच्चों को खेल सामग्री वितरित कर उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के बाद जवानों ने जयकोट और तांकुल गांव के ग्रामीणों को तीन-तीन पानी की टंकियां भी वितरित कीं। कार्यक्रम में निरीक्षक सामान्य अतर लाल, सहायक उपनिरीक्षक भूपेश सहित एसएसबी के अन्य जवान मौजूद रहे।
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