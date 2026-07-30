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Pithoragarh News: पोखरी गांव में ग्रामीण को सांप ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: गंगोलीहाट ब्लॉक के पोखरी गांव में 47 वर्षीय गोविन्द राम को सांप ने डस लिया। घटना बुधवार रात की है जब वह सोने जा रहा था। परिजन ने उन्हें गंगोलीहाट स्वास्थ्य केन्द्र और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक डॉ. आशु अवस्थी की टीम उनका उपचार कर रही है।

Pithoragarh News: पोखरी गांव में ग्रामीण को सांप ने डसा

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। गंगोलीहाट ब्लॉक के पोखरी गांव में एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। जानकारी के अनुसार बुधवार रात को 47 वर्षीय गोविन्द राम पुत्र श्याम लाल खाना खाकर अपने कमरे में सोने को जा रहा था। इस दौरान अचानक एक सांप ने उसके पांव में डस लिया। घटना के बाद परिजन व्यक्ति को गंगोलीहाट स्वास्थ्य केन्द्र और वहां से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. आशु अवस्थी की टीम ने मरीज का उपचार शुरू किया। बताया चिकित्सकों की देखरेख में व्यक्ति का उपचार जारी है।

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