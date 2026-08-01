Pithoragarh News: कलश यात्रा के साथ शिवमहापुराण का शुभारंभ
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में रई स्थित शिव गुफा में श्रीमद् शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के महिलाओं ने यजमान के घर से मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली। इस
Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। रई स्थित शिव गुफा में श्रीमद् शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के महिलाओं ने यजमान के घर से मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कथावाचक किशोर जोशी ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया। बताया आगामी 10 अगस्त को कथा का परायण होगा। जिसके बाद मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंनेअधिक से अधिक लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है।
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