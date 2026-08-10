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Pithoragarh News: सात दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में फूलदेई नाट्य दल समिति द्वारा आयोजित सात दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का समापन हुआ। निदेशक रोहित यादव ने छात्राओं को अभिनय, मंच अनुशासन और वाचिक अभिव्यक्ति का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर विद्यालय के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

Pithoragarh News: सात दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का समापन

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। फूलदेई नाट्य दल समिति की ओर से सात दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का समापन हुआ। एलडब्ल्यूएस जीआईसी व गंगोत्री गर्ब्याल जीजीआईसी में छात्राओं को कार्यशाला के निदेशक रोहित यादव ने सात दिनों तक विद्यार्थियों को अभिनय की बारीकियाँ, मंच अनुशासन, शारीरिक एवं वाचिक अभिव्यक्ति व विभिन्न थिएटर गेम्स के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रधानाचार्य अंजना दास,प्रधानाचार्य हंसा धामी, शहजादी गौसिया, विप्लव शाह,रामदेव वर्मा,रोहित सोराडी,दीपा जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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