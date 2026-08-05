Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़
Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क पर डामर उखड़ने के कारण कई जगह कीचड़ बन गया है। इससे वाहन चालकों के रपटने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने सड़क के जल्द सुधारीकरण की मांग की है, क्योंकि पहले भी कई दुपहिया वाहन चालक घायल हो चुके हैं।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में डामर उखड़ने से सड़क में जगह-जगह कीचड़ हो गया है। बुधवार को स्थानीय सौरभ, टोरेश ने बताया कि सड़क पर लगा डामर उखड़ने से बेस अस्पताल के समीप वाली सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के रपटने का खतरा बना हुआ है। कहा इससे पूर्व कई दुपहिया वाहन चालक यहां पर रपटकर घायल हो गए है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द सड़क के सुधारीकरण की मांग उठाई है।
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