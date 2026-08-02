Pithoragarh News: सेवानिवृत्ति समारोह में पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत को 28 साल से अधिक की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अन्य अनुभवकर्ताओं ने भी अपने सेवा काल का जश्न मनाया। पुलिस अधीक्षक ने उपहार देकर सभी का स्वागत किया।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। पुलिस विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्मान में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत को 28 वर्ष 5 माह 21 दिवस की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया। मुख्य आरक्षी अभिसूचना कैलाश चन्द्र ने 40 वर्ष 8 माह 30 दिवस, मुख्य आरक्षी भुवन सिंह ने 17 वर्ष 8 माह 11 दिवस और आरक्षी पंकज देऊपा ने 20 वर्ष 9 माह 9 दिवस की सराहनीय सेवा पूर्ण करने के बाद विभाग से विदाई ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने उपहार देकर सम्मानित किया।
इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द बल्लभ जोशी, प्रतिसार निरीक्षक नरेश चन्द्र जखमोला सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
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