Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: सेवानिवृत्ति समारोह में पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत को 28 साल से अधिक की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अन्य अनुभवकर्ताओं ने भी अपने सेवा काल का जश्न मनाया। पुलिस अधीक्षक ने उपहार देकर सभी का स्वागत किया।

Pithoragarh News: सेवानिवृत्ति समारोह में पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। पुलिस विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्मान में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत को 28 वर्ष 5 माह 21 दिवस की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया। मुख्य आरक्षी अभिसूचना कैलाश चन्द्र ने 40 वर्ष 8 माह 30 दिवस, मुख्य आरक्षी भुवन सिंह ने 17 वर्ष 8 माह 11 दिवस और आरक्षी पंकज देऊपा ने 20 वर्ष 9 माह 9 दिवस की सराहनीय सेवा पूर्ण करने के बाद विभाग से विदाई ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने उपहार देकर सम्मानित किया।

इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द बल्लभ जोशी, प्रतिसार निरीक्षक नरेश चन्द्र जखमोला सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।