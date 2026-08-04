Pithoragarh News: डीडीहाट के लोगों ने उठाई मालिकाना हक की मांग
Pithoragarh News: डीडीहाट क्षेत्र के लोगों ने भूमि पर मालिकाना हक की मांग की है। नगर कल्याण समिति ने विधायक बिशन सिंह चुफाल को ज्ञापन देकर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि यहां के लोगों को भूमि का मालिकाना हक न मिलने से समस्याएँ बढ़ रही हैं।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। डीडीहाट क्षेत्र में रह रहे लोगों ने भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग उठाई है। मंगलवार को डीडीहाट नगर कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने विधायक बिशन सिंह चुफाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह कन्याल ने बताया कि डीडीहाट में करीब 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आकर मकान बनाकर रह रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां निवास कर रहे लोग नियमित रूप से भवन कर, पानी और बिजली के बिलों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि भूमि की श्रेणी में बदलाव कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है। समिति ने पलायन की समस्या को ध्यान में रखते हुए लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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