Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट, राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट आए हैं। उनके वापस आने से जनपद और दूर-दराज के क्षेत्रों के मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने में राहत मिली है। अवकाश के दौरान मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था।

Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट, राहत

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट गए है। सोमवार को उनके अवकाश से लौटने से जनपद सहित दूर दराज के क्षेत्रों से अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे लोगों ने काफी राहत मिली। बता दें रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश में होने में मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने को निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही थी।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।