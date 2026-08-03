Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट, राहत
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट आए हैं। उनके वापस आने से जनपद और दूर-दराज के क्षेत्रों के मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने में राहत मिली है। अवकाश के दौरान मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट गए है। सोमवार को उनके अवकाश से लौटने से जनपद सहित दूर दराज के क्षेत्रों से अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे लोगों ने काफी राहत मिली। बता दें रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश में होने में मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने को निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही थी।
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