Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: जिला अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती की मांग को लेकर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को लेकर दवा प्रतिनिधि संघ ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से वादा किया कि आम लोग जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त में हासिल कर सकें और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों।

Pithoragarh News: जिला अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती की मांग को लेकर प्रदर्शन

Pithoragarh News: सतीश, पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर दवा प्रतिनिधि संघ ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। संघ ने केंद्र सरकार से आम लोगों को जीवन रक्षक दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराने और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठाई। कहा कि जिला अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक और जरूरी दवाओं की उपलब्धता नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दोपहर दो बजे के बाद मरीजों को टिटनेस जैसे जरूरी इंजेक्शन भी बाहर की दुकानों से खरीदने पड़ रहे हैं। रविवार को गांधी चौक में दवा प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में लोग एकत्र हुए और स्वास्थ सेवाओं को सही करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: अस्पताल के वार्ड फुल, खुले में चल रहा मरीजों का उपचार

अध्यक्ष पांडे ने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ में रेडियोलॉजिस्ट सहित अन्य चिकित्सकों की कमी है,पहाडी जनपद में सरकार ने पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती करनी चाहिए। जिला अस्पताल में चिकित्सक गैर जरुरी दवाईयां लिख रहे हैं और इमरजेंसी में 2 बजे बाद गैस,दर्द व टीटी सहित अन्य जरुरी दवाईयां नहीं मिल रही है। जगदीश पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार से जीवन रक्षक दवाईयां मुफ्त करने व जीएसटी कम करने की मांग की जा रही है पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान केबी पंत,मनोज भंडारी,कमल बम,हरीश मेहरा,चंद्रमोहन भट्ट,मोहित पांडे,शशि पांडे,अमित मिश्रा,सीपी ओझा,प्रवीण शाही,जीवन पंत,अमित साह,रिंकू पंत,महेश भट्ट,ललित पांडे,मुकेश कुमार,निर्मल पाण्डे मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।